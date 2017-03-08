ثلاث خطوات للعثور على الكتاب في معرض الرياض

صراحة – نواف العايد : أسدت لجنة الإعلام والمعلومات بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017 نصائح للزوار حول العثور على الإصدارات والكتب التي يبحثون عنها بكل يسر وسهولة.

وحددت اللجنة خطواتٍ ثلاث للعثور على الكتاب وهي:

1- الموقع الالكتروني

يسهم دليل المعرض الالكتروني الذي أطلقته وزارة الثقافة والإعلام مع انطلاقة معرض الكتاب في التعرف على دور النشر المشاركة والكتب التي تعرضها، وكذلك أسماء المؤلفين.

كما يمكن الاستعانة بآلات الاستعلامات الموجودة داخل أروقة المعرض.

2- حدد قائمة اختياراتك

عقب الانتهاء الاطلاع على دليل المعرض، حدد قائمة الكتب التي تنوي شراءها، وحدد أماكن تواجدها.

3- خريطة المعرض

تشكل خريطة المعرض التي جهزتها وطبعتها وزارة الثقافة والإعلام عاملاً حيوياً ومساعداً في تحرك الزائر صوب وجهته، حيث تساعده على معرفة أين يقع كل جناح وكيفية الوصول إليه وكذلك مواقع جميع دور النشر.

ومن شأن هذه الخطوات أن تقلل الجهود التي يبذلها الزائر في البحث عن الكتب التي ينوي شراءها، وتسهل ساعات من البحث بين آلاف العناوين.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب فتح أبوابه للزوار اليوم الأربعاء، ويستمر باستقبال زواره حتى 18 مارس الجاري.