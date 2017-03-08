تحديد موعد إنطلاق مهرجان أملج التراثي البحري الثالث

صراحة – محمد المحسن : حددت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة محافظ أملج رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زياد بن عبدالمحسن البازعي، الثاني من شهر رجب القادم موعداً لإنطلاق مهرجان أملج التراثي البحري الثالث , وتستمر فعالياته سبعة أيام .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لسياحية أملج مسعود الفايدي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها جدول فعاليات المهرجان الذي تشرف عليه هيئة السياحة والتراث الوطني ممثلة في فرعها بمنطقة تبوك , مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تشتمل على سباق القوارب الشراعية الذي تميز به المهرجان على مستوى المملكة والسوق الشعبي وخيمة التسوق ومسرح الطفل ومعرض الصور والمهن التقليدية والحرف اليدوية والمعرض البحري والبسطات الشعبية ، وسيقام المهرجان في المنطقة التاريخية وخيمة التسوق في حديقة الأمير فهد بن سلطان.