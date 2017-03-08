القوات العراقية تحرر سجن بادوش في الموصل

صراحة – وكالات : أعلنت القوات العراقية المشتركة، اليوم، السيطرة على سجن بادوش في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق أسواره.

وجاء في بيان قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله: “القوات العراقية المشتركة سيطرت على سجن بادوش ورفعت العلم العراقي فوق أسواره”.

وأضاف يار الله: “القوات العراقية المشتركة في وقت سابق من الأربعاء فرضت سيطرتها الكاملة على سلسلة (تلول عطشانة) في الموصل”.

في الوقت ذاته، أفاد مصدر محلي في مدينة الموصل، بتدمير أحد المقرات الرئيسة لتنظيم “داعش” الإرهابي، ومقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم بقصف لطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في الساحل الأيمن للمدينة.

وصرح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ “السومرية نيوز”: “طائرات التحالف الدولي قصفت بشكل عنيف، مساء الأربعاء، مقرا لـ (داعش) في الساحل الأيمن للمدينة”.

في السياق ذاته، أفاد مصدر آخر، باعتقال ثلاثة مسلحين من “داعش”، بينهم مصور، شمال شرق الموصل.

وأضاف المصدر، أن “العملية جاءت على خلفية معلومات استخبارية قادت للقبض على المسلحين”، لافتا إلى أنهم نقلوا إلى مقر احتجاز للتحقيق معهم.

وكانت القوات العراقية سيطرت الثلاثاء على المبنى الحكومي الرئيسي وحي المنصور وفرع البنك المركزي والمتحف في المدينة.

وتواجه القوات العراقية قتالا شرسا من قبل مسلحي التنظيم الذي يستخدم في المعارك أسلحة رشاشة وصواريخ.

وتقول تقارير للأمم المتحدة إن عدد النازحين من الموصل وصل إلى 211 ألفا.

وتؤكد المعطيات أن نحو 750 ألف شخص كانوا يعيشون في غرب الموصل حين بدأ الهجوم في الـ19 فبراير/شباط الماضي.