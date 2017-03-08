النفط يهبط 5% مع صعود المخزونات الأمريكية

صراحة – وكالات : هوت أسعار النفط للعقود الأجلة 5 بالمئة يوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها هذا العام بفعل قفزة في مخزونات الخام الأمريكية رفعتها الى مستوى قياسي جديد مما يذكي مخاوف من أن وفرة في الإمدادات العالمية قد تستمر حتى مع محاولة منظمة أوبك دعم الأسعار من خلال تخفيضات في الانتاج.

وتشهد مخزونات النفط التجارية في أكبر مستهلك للطاقة في العالم زيادات منذ بداية العام. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات قفزت الأسبوع الماضي 8.2 مليون برميل أو أكثر من أربعة أضعاف التوقعات مع تخفيض مصافي التكرير الانتاج وارتفاع واردات الخام.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 2.86 دولار أو ما يعادل 5.38 بالمئة إلى 50.28 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 50.05 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر كانون الأول عند 52.93 دولار للبرميل قبل أن تسجل عند التسوية 53.11 دولار منخفضة 2.81 دولار أو 5.03 بالمئة.

وتراجع الخامان كلاهما عن متوسط تحركاتهما في 100 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني عندما أعلنت أوبك عن تخفيضات الامدادات.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم وهو ما أدى لصعود الدولار أمام سلة من العملات مما يجعل السلع المقومة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.