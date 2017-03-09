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9 مارس, 2017   1794

المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو إلى جولة خامسة من محادثات السلام في جنيف

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا يحضر مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف بسويسرا يوم 6 أكتوبر تشرين الأول 2016. تصوير دينيس بالبيوس - رويترز.

صراحة – واس : دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا طرفي الأزمة السورية إلى جولة خامسة من محادثات السلام في جنيف 23 مارس الجاري.
وجاءت دعوة دي ميستورا عقب أحاطته مجلس الأمن الدولي بنتائج الجولة الرابعة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.
وكانت الجولة الرابعة من محادثات جنيف قد انتهت الأسبوع الماضي.
وأوضح دي ميستورا أن المشاركين حددوا جدول أعمال واضحًا لمزيد من المفاوضات التي ستتم على أربعة محاور هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. واتفق المشاركون على بحث المحاور الأربعة بشكل متزامن.

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