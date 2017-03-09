المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو إلى جولة خامسة من محادثات السلام في جنيف

صراحة – واس : دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا طرفي الأزمة السورية إلى جولة خامسة من محادثات السلام في جنيف 23 مارس الجاري.

وجاءت دعوة دي ميستورا عقب أحاطته مجلس الأمن الدولي بنتائج الجولة الرابعة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

وكانت الجولة الرابعة من محادثات جنيف قد انتهت الأسبوع الماضي.

وأوضح دي ميستورا أن المشاركين حددوا جدول أعمال واضحًا لمزيد من المفاوضات التي ستتم على أربعة محاور هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. واتفق المشاركون على بحث المحاور الأربعة بشكل متزامن.