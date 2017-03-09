نائب خادم الحرمين يتسلم إصدارات الرئاسة العلمية

صراحة – الرياض: نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بزيارة إلى المسجد النبوي الشريف يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز.

وكان في استقباله -حفظه الله- فور وصوله المسجد النبوي الشريف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وأصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي وعدد من مسؤولي الرئاسة والجهات الأمنية.

فيما تشرف سموه بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عنهما، بعد أن أدى تحية المسجد في الروضة الشريفة.

تأتي هذه الزيارة ضمن اهتمام سموه بشؤون المسجد النبوي وتوفير أعلى درجات الخدمة لزائريه والمصلين فيه، والذي درجت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفين.

وقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هدية تذكارية بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وهي عبارة عن مجموعة من إصدارات الرئاسة العلمية، وعبر معالي السديس عن سروره بهذه الزيارة الميمونة، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين، واللحمة والترابط بين حكومة هذه البلاد أيدها الله وبين شعبها الوفي.

سائلا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها من كل سوء ومكروه.