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9 مارس, 2017   1311

استطلاع يظهر تفوق ماكرون على لوبان في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية

إيمانويل ماكرون المرشح الذي يمثل تيار الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية يلقي كلمة في باريس يوم الأربعاء. تصوير: جونزالو فوينتس - رويترز.

صراحة – وكالات : أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس انترأكتيف يوم الخميس أن إيمانويل ماكرون المرشح الذي يمثل تيار الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية سيتفوق على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات ثم سيفوز عليها مجددا في جولة الإعادة.

وجاء في الاستطلاع أن ماكرون سيحصل على 26 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى المقررة في 23 أبريل نيسان مقابل 25 في المئة لصالح مارين لوبان. وهذا ثاني استطلاع تشير نتائجه إلى تفوق وزير الاقتصاد السابق في الجولة الأولى.

وفي حين لم تتغير نقاط لوبان عن المرة الأخيرة التي أجري فيها الاستطلاع قبل أسبوعين فقد قفز ماكرون ست نقاط في المئة بعد أن كشف النقاب عن برنامج حملته وبعد أن نال تأييد السياسي الفرنسي المخضرم فرانسوا بايرو المنتمي لتيار الوسط.

وأوضح الاستطلاع أن المرشح المحافظ فرانسوا فيون وهو رئيس سابق للوزراء يكافح للتغلب على مزاعم بأن أفرادا من عائلته حصلوا على أموال عامة نظير أعمال لم يقوموا بها في واقع الأمر سيخرج من السباق.

وأشار الاستطلاع إلى أن فيون لن يحصل إلا على 20 في المئة في الجولة الأولى ليقل نقطة واحدة عما حصل عليه قبل أسبوعين.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز في جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو أيار بنسبة 65 في المئة مقابل 35 في المئة لمارين لوبان.

 

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