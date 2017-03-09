تخصصي الجوف يسجل 50% إرتفاع بالعمليات الجراحية

صراحة – الجوف : يواصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف تطوير خدماته وفتح المزيد من الأقسام والعيادات , والعمل على إجراء العمليات الجراحية النوعية التي لم تكن تجرى بالمنطقة في وقت سابق .

وقد سجل المستشفى خلال الشهر الماضي إرتفاعاً بالعمليات الجراحية بنسبة 50% , حيث أجرى 84 عملية جراحية خلال شهر .

ويشهد المستشفى زيادة مطردة في الإنتاجية في أقسام الباطنة والقلب ومختلف تخصصات الجراحة العامة والدقيقة , حيث تم تفعيل قسم مناظير الجهاز الهضمي بأقسام الباطنة في المستشفى لإجراء مختلف الحالات تنظير الجهاز الهضمي التشخيصي والعلاجي لكي يقدم خدمات مرجعية لجميع المرضى في منطقة الجوف , فقد أجرى قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أول حالة تنظير للقنوات الصفراوية في منطقة الجوف من خلال منظار القنوات الصفراوية والبنكرياس (ERCP) لمريض سعودي يبلغ ٢٠ سنة لأغراض تشخيصية وإستكشافية , وجاري حالياً الإعداد لإستقبال المزيد من الحالات للمرضى الذين يعانون من إنسداد في القنوات الصفراوية بسبب حصوات المرارة أو غيرها من الأسباب , كما سجل حالة جديدة في منظار القنوات الصفراوية مع تركيب دعامة ولأول مرة تجرى مثل هذه المناظير في المنطقة بحمد لله , حيث أجريت لمريضة ٧٠ سنة سعودية كان أجريت لها عملية إستئصال مرارة في السابق ولديها إنسداد بالقنوات الصفراوية .

كما يجري العمل على تقديم خدمات نوعية جديدة بعد الانتهاء من تجهيز قسم الطب النووي ووحدة علاج الأورام .