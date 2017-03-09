افتتاح جناح المملكة في معرض بورصة برلين للسياحة 2017

صراحة – الرياض : افتتح نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الالمانية الاتحادية الاستاذ عدنان بوسطجي، الأربعاء جناح المملكة في معرض بورصة برلين للسياحة 2017 الذي يقام في العاصمة الألمانية، بحضور الدكتور عبد العزيز بن محمد الصالح الملحق الثقافي السعودي في برلين.

وقام نائب السفير بجولة على الجناح رافقه فيها نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتسويق والبرامج المكلف الأستاذ عبد الله بن عبدالملك المرشد، واطلع على ما يحويه من صور وعروض مرئية عن السياحة والتراث في المملكة، كما زار أركان الجهات والشركات السعودية المشاركة في الجناح.

وفي ختام الجولة أدلى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الالمانية الاتحادية الاستاذ عدنان بوسطجي بتصريح صحفي أبدى فيه إعجابه بالجناح وتصميمه ومعروضاته التي تبرز ما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية وتاريخية فريدة.

وأكد على أهمية مشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي والتجمع الأكبر للسياحة في العالم، مشيرا إلى الدور الكبير للمشاركة في التعريف بالعمق التاريخي والحضاري للمملكة وما تزخر به من تنوع ثقافي وبيئي، وفي تعزيز الاستثمار السياحي في المملكة من خلال طرح الفرص الاستثمارية السياحية والتعاون مع كبريات الشركات العالمية في مجال الفندقة والسياحة والتي تركز على هذا المعرض.

وأيان أن السفارة حرصت على التعاون مع هيئة السياحة في الترتيب لهذه المشاركة ودعم جهودها، مشيدا بجهود الهيئة في الإعداد لجناح المملكة وتقديم الدعم والتسهيلات للمشاركين.

وعبر عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة على توجيهه بالمشاركة في المعرض، مشيدا بجهود سموه في الارتقاء بقطاعي السياحة والتراث الوطني في المملكة.

من جهته قال نائب الرئيس للتسويق والبرامج المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ عبد الله المرشد إن مشاركة المملكة في معرض بورصة برلين تهدف إلى نقل صورة مميزة عن المملكة والمقومات السياحية والتراثية التي تتمتع بها، من خلال عرض مجموعة من الأفلام والصور والمطبوعات، مع توفير كافة المعلومات عن الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في المملكة في المجالات السياحية والتراثية، وجذب الشركات السياحية الكبرى للاستثمار في المملكة، وتعريف المسئولين في الشركات الاستثمارية العالمية بمشاريع الوجهات السياحية في مناطق المملكة، وفرص الاستثمار في السوق الفندقية، إضافة إلى التعريف بالمشاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية وتهيئتها للاستثمار في مختلف مجالاته.

منوها إلى أهمية الاستثمارات السياحية في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز اقتصاديات المناطق، والرفع من جودة المنتجات السياحية، مما يجعل المتاح من هذه المنتجات يتوازى مع الطلب بحيث ينعكس هذا على تقديم هذه المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.

وأشار المرشد إلى أن هذا المعرض العالمي السنوي سيكون فرصة مهمة لتعريف العالم بالإرث التاريخي للمملكة وبعدها الحضاري، إضافة إلى النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها، وإبراز ملامح من التنوع الثقافي والبيئي الفريد الذي تتميز به المملكة.

مفيدا أن الهيئة ستعمل من خلال هذا الجناح إلى التعريف ببرنامج (رحلات ما بعد العمرة) الذي يستهدف المسلمين في عدد كبير من الدول.

وتتولى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنظيم جناح المملكة في المعرض، ويشارك فيه كل من الخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وشركة دور للضيافة، وفندق روش ريحان روتانا، وشركة سد السملقي للسياحة المحدودة، والسياحي لتنظيم الرحلات السياحية، ومؤسسة البراق لتنظيم الرحلات، و شركة الشتيوي للسياحة والسفر، ومؤسسة صبايا لتنظيم الرحلات السياحية، ومؤسسة وصول الزائر، ومؤسسة ضيافات الحرمين لتنظيم الرحلات السياحية.

وتعد مشاركة المملكة فرصة للزوار من مختلف دول العالم الذين تتوفر لديهم الرغبة في التعرف بشكل أكبر على سبل الاستثمار السياحي في المملكة.

كما يعد فرصة للمبتعثين السعوديين في المانيا والدول الأوروبية للحصول على معلومات ومواد ومطبوعات عن السياحة والتراث الوطني في المملكة، وهذا يساعدهم في نقل هذه الصور إلى المجتمعات المحلية القريبة من أماكن دراستهم، وقد وجه د. عبد العزيز بن محمد الصالح القائم بأعمال الملحقية الثقافية في برلين الدعوة للطلاب المبتعثين لزيارة المعرض والاستفادة منه من أجل إثراء تجاربهم ونقلها للآخرين.

ويشارك في معرض بورصة برلين للسياحة الذي يقام على مساحة (160.000) م2 أكثر من (200) دولة تعرض برامجها وفرصها السياحية، كما يبلغ عدد الأجنحة المشاركة فيه (10.000) عارض من الشركات والجهات المتخصصة في السياحة والسفر والاستثمار والطيران والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويقوم بتغطية المعرض أكثر من 3000 إعلامي. كما يعقد على هامش المؤتمر عشرات الورش والدورات والمحاضرات المتخصصة وبعض المؤتمرات الدولية المتخصصة في السياحة والسفر.