الكونغرس يحظر على البنتاغون التعاون مع شركة تصدير أسلحة روسية

صراحة – وكالات : أقر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) للعام 2017 الحالي، التي تحظر التعاون مع شركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية للصادرات والواردات العسكرية.

وصوت 371 نائبا لصالح هذه الميزانية، بينما عارضها 48 من أعضاء المجلس.

يذكر أن مشروع الميزانية الذي سيخصص في إطاره 578 مليار دولار على النفقات العسكرية، سيمتد عمله حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وينص المشروع على عدم السماح باستخدام أي أموال من هذه الميزانية لعقد صفقات مع “روس أوبورون إكسبورت”، ما لم توقف الشركة الروسية “توريد أسلحة فتاكة إلى سوريا وما لم تغادر القوات المسلحة الروسية القرم”.

يذكر في هذا السياق أن “روس أوبورون إكسبورت” هي الشركة الحكومية الروسية الوحيدة التي تتوسط في تصدير واستيراد كافة المنتجات والتكنولوجيات والخدمات العسكرية.