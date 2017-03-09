CIA ترفض تأكيد صحة تسريبات ويكيليكس

صراحة – وكالات : رفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تأكيد صحة الوثائق المسربة عنها التي نشرها موقع ويكيليكس.

وكان ويكيليكس نشر، 7 مارس/آذار، 8761 وثيقة كانت تخزن في شبكة داخلية تابعة لمركز الاستطلاع الإلكتروني المتمركز في مقر وكالة الاستخبارات المركزية بمدينة لانغلي في ولاية فرجينيا، مضيفا أن الوثائق المنشورة تشمل 1% من كمية الوثائق الإجمالية.

وأضاف ويكيليكس أيضا أن القنصلية الأمريكية في مدينة فرانكفورت الألمانية تنفذ مهام مركز CIA الإلكتروني السري الذي ينشط في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأن عملاء هاكرز هناك يتمتعون بتغطية من الحكومة الأمريكية، ولديهم جوازات سفر دبلوماسية.

ويوم 8 مارس/آذار، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت على علم منذ العام الماضي بشأن التسريبات، وأنها تقوم حاليا بالبحث عن مصدرها المحتمل بين موظفين متعاونين مع الوكالة.

من جهتها، أكدت قناة CNN أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي بدآ التحقيق في التسريبات، وأنه تم فتح قضية في هذا الشأن على المستوى الفدرالي.