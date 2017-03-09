دوري جميل: انطلاق الجولة (21) بثلاث مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

التعاون – الاتفاق

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الخميس 09 مارس 2017 م

الوقت: 6,50 مساءً

حكم الساحة: محمد الهويش

المساعد الأول: هشام الرفاعي

المساعد الثاني: أحمد فقيهي

الحكم الرابع: عبدالله النحيت

بطاقة المباراة

الهلال – الفتح

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الخميس 09 مارس 2017 م

الوقت: 8,35 مساءً

حكم الساحة: استفان فاد ( مجري )

المساعد الأول: زسولت فارقا ( مجري )

المساعد الثاني: اوسزكار ليمون ( مجري )

الحكم الرابع: سامي الجريس

بطاقة المباراة

الوحدة – الأهلي

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )

اليوم: الخميس 09 مارس 2017 م

الوقت: 8,35 مساءً

حكم الساحة: سفين أودفار موين ( نرويجي )

المساعد الأول: ماغنوس لونبيرغ ( نرويجي )

المساعد الثاني: كيم ثوماس هاقلوند ( نرويجي )

الحكم الرابع: حسين أبو شاهين