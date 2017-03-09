دوري جميل: انطلاق الجولة (21) بثلاث مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الحادية والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
التعاون – الاتفاق
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 09 مارس 2017 م
الوقت: 6,50 مساءً
حكم الساحة: محمد الهويش
المساعد الأول: هشام الرفاعي
المساعد الثاني: أحمد فقيهي
الحكم الرابع: عبدالله النحيت
بطاقة المباراة
الهلال – الفتح
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الخميس 09 مارس 2017 م
الوقت: 8,35 مساءً
حكم الساحة: استفان فاد ( مجري )
المساعد الأول: زسولت فارقا ( مجري )
المساعد الثاني: اوسزكار ليمون ( مجري )
الحكم الرابع: سامي الجريس
بطاقة المباراة
الوحدة – الأهلي
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )
اليوم: الخميس 09 مارس 2017 م
الوقت: 8,35 مساءً
حكم الساحة: سفين أودفار موين ( نرويجي )
المساعد الأول: ماغنوس لونبيرغ ( نرويجي )
المساعد الثاني: كيم ثوماس هاقلوند ( نرويجي )
الحكم الرابع: حسين أبو شاهين