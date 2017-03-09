انطلاقة منافسات رسل السلام للتميز الكشفي على مستوى المملكة

صراحة-مكة المكرمة:فتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ، يوم أمس منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لمرحلة الأشبال، التي تنظمها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم بمشاركة 45 إدارة تعليمية وأكثر من 350 طالباً على مستوى المملكة وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة .

وأكد مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم عبدالعزيز السراء، أهمية هذه المنافسات في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لبناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وفق رؤية وطن وفي ضوء طموحاته ، مشيراً الى دورها في الإسهام في إعداد النشء وتوظيف طاقات الطلاب الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم؛ تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم بالمملكة، في ظل الدعم الذي يلقاه النشاط الكشفي ولما يقوم به من دور مؤثر في تربية النشء وصقل مواهبهم وقدراتهم .

من جانبه نوه الحارثي بدور النشاط الكشفي في تعميق الانتماء الوطني والأثر الإيجابي لبرامج النشاط الطلابي عموما والكشفي على وجه الخصوص وأهميتها في اكتشاف المواهب وصقل المهارات الطلابية وتوجيهها التوجيه السليم بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني .

بدوره أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب رئيس اللجان التنفيذية للمنافسات الدكتور سعيد بن حسن المبعوث أن هذه المنافسات الكشفية تعزز ثقة الطالب بنفسه من خلال صقل وبناء شخصيته ليسمو بذاته ويرتقي بوعيه وسلوكه ومجتمعه ،مفيداً أن هذه المنافسة الوزارية تشتمل على مشاريع كشفية تطبيقية تقدمها الإدارات وتقيم من قبل محكمين مختصين في ضوء آليات تقييم مقننة.