جمرك جسر الملك فهد يُحبط ثلاث محاولات لتهريب 358 زجاجة خمر و 105 كيلوجرام من ثمار القورو المحظورة

صراحة-الرياض:تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط ثلاث محاولات لتهريب (358) ثلاثمائة وثمان وخمسون زجاجة خمر و(105) كيلوجرام من ثمار القورو المحظورة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث مركبات قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً قال ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف: تم إحباط تلك الكمية من الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على (312) زجاجة خمر كانت مُخبأة داخل تجويف إطارات المركبة التي تسير عليها. وفي المحاولة الثانية أحبط الجمرك (46) زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات. وأضاف العتيبي: كما تم إحباط تهريب كمية من ثمار القورو بلغت (105) كيلوجرام كانت مخفية في تجويف الإطارات التي تسير عليها المركبة.