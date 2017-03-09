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9 مارس, 2017   3105

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 الف طن قمح صلب

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صراحة-الرياض:صرح معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ان المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد كمية 720 الف طن قمح صلب للتوريد خلال الفترة (مايو – يوليو2017م ) بواقع 12 باخرة منها 8 بواخر عبر ميناء جدة الاسلامي و 4 بواخر عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وأوضح معاليه أن الكمية المطروحة في هذه المناقصة تمثل الدفعة الاولى من القمح المستورد لهذا العام والتي تأتى امتدادا لخطة المؤسسة في تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

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