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9 مارس, 2017   2898

الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف بحائل تبحثان معالجة الظواهر السلبية في المجتمع

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صراحة-حائل:التقى المدير العام المكلف لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي اليوم ، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة إبراهيم بن محمد الفريح .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول الموضوعات المشتركة في مجال الدعوة إلى الله ، وما يمكن إقامته منها ، وأهمية تعزيز وزيادة التعاون بين الوزارة والرئاسة بحائل ، وبذل الجهود في تحقيق الوسطية والاعتدال ، والتحذير من الغلو ، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع وفق ما جاء في كتاب الله ، وسنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم – .

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