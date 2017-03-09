الحملة الوطنية السعودية تكمل توزيع أكثر من 231 ألف قطعة شتوية داخل مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:أكملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الشتوية على الأشقاء من اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري ، وذلك من خلال 10 محطات متتالية من برنامج (شقيقي دفؤك هدفي 4 ) .

وبلغ أجمالي القطع الشتوية التي تم توزيعها 231.049 قطعة ، وتنوعت لتشمل عدد 49966 بطانية كبيرة و عدد 12858 بطانية طفل وعدد 74768 معطفا شتويا وعدد 17775 شالا نسائيا و12858 فرهول طفل و12858 طقما شتويا و 49966 كنزة ، واستفاد منها 73401 ألف لاجئ سوري تقريبًا داخل مخيم الزعتري .

وقال المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ” إن برنامج توزيع الحملة الوطنية السعودية الموسمي ( شقيقي دفؤك هدف 4) غطى خلال هذه المحطات العشر جميع سكان المخيم من الأشقاء اللاجئين السوريين ، مؤكدا أن الحملة عبر مكاتبها في دول الجوار والداخل السوري ، ستستمر في تنفيذ هذا البرنامج الإغاثي .