جامعة الطائف تطلق تطبيقاً إلكترونياً لبناء قاعدة معلومات ثقافية لمنسوبيها

صراحة-الطائف:أطلقت الإدارة العامة للشؤون الثقافية بجامعة الطائف، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات في الجامعة، التطبيق الإلكتروني عبر موقع الإدارة على المنظومة، وذلك ضمن مبادرة (جامعة الطائف التي نريد).

وأوضح المشرف العام على إدارة الشؤون الثقافية في جامعة الطائف الدكتور أحمد الهلالي، أن التطبيق يهدف إلى بناء قاعدة معلومات ثقافية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، تتضمن الاهتمامات والمجالات الثقافية والإبداعية في الآداب والفنون بأنواعها والنقد والمهارات الفكرية المختلفة، لتصمم اللجنة العليا للشؤون الثقافية برامجها وخططها حسب الاهتمامات المتوفرة في قاعدة البيانات.

وبيّن أن التطبيق يحوي مساحات للمقترحات والمبادرات والطموحات التي ستحظى بعناية خاصة، مشيراً إلى أن التسجيل في التطبيق لا يحتاج بيانات جديدة، ويكفي أن يدخل عضو هيئة التدريس أو الطالب بإيميله الجامعي عبر بوابة جامعة الطائف ـ تبويب الإدارات ـ إدارة الشؤون الثقافية، خيار التسجيل خلال الرابط: http://apps.tu.edu.sa/culturalmanagementp/login.aspx