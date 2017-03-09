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9 مارس, 2017   2967

الضمن مديراً لإدارة حجج الاستحكام بأمانة منطقة الجوف

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صراحة-الجوف:صدر قرار سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بتكليف المهندس ياسر بن محمد الضمن مديراً لإدارة حجج الاستحكام

وقد عبر الضمن عن شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة الجوف على هذا التكليف وهذه الثقه والتي ستكون بحول الله دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ووطنه .

الجدير ذكره أن المهندس ياسر حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة  الدمام وقد عمل في وكالة التعمير والمشاريع بإدارة نزع الملكيه والإدارة العامة للتخطيط العمراني ومن الوجوه الشابة المؤهلة والطموحة بتطوير العمل .

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