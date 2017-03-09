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9 مارس, 2017   3864

نجاح عملية تثبيت للعمود الفقري بدون شق جراحي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

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صراحة-المدينة المنورة:نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في إجراء عملية لمريضة لتثبيت للعمود الفقري بالحوض بدون فتح بنظام MISS ،وتعد الأولى من نوعها .
وكانت المريضة البالغة من العمر 42 عاماً قد أصيبت بحادث مروري نتج عنه إصابة بليغة في الحوض (في الجهتين اليمنى واليسرى) وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تم إدخالها لغرفة العمليات وتثبيت الفقرة القطنية الخامسة بالحوض بمسامير وقضبان بدون فتح.
وتكللت ولله الحمد هذه العملية بالنجاح في حين يتوقع بإذن الله خروج المريضة من المستشفى في الأيام القادمة بعد تماثلها للشفاء.
يشار إلى أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بدأ العمل بنظام تثبيت كسور العمود الفقري بدون فتح بنظام MISS للحالات التي تناسب هذا النوع من التثبيت.

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