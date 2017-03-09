أمير عسير يستقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة

صراحة-عسير:أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له .

وقدم الدكتور ” آل فهيد ” تقريراً عن أعمال المنظمة إضافة إلى الإحصائيات و الخطط الإستراتيجية وما وصلت إليه اللجنة لتفعيل القطاع السياحي بالمنطقة والترتيبات اللازمة وإقامة بعض الفعاليات والمهرجانات اللتي تتناسب مع اختيار أبها للقب عاصمة السياحة العربية لعام 2017 م .

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بما تبذله المنظمة من عمل في القطاع السياحي بمتابعة وقيادة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد .