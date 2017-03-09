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9 مارس, 2017   3082

الكرملين يرفض اتهامات أمريكا بانتهاك اتفاقية للحد من التسلح

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يتحدث في إيجاز صحفي في سوتشي بروسيا يوم 19 مايو أيار 2016. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.

 

صراحة-وكالات:رفض الكرملين يوم الخميس اتهامات أمريكية لروسيا بانتهاك “روح ومغزى” اتفاقية للحد من التسلح.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “روسيا ملتزمة كما كانت وستظل بكل التعهدات الدولية بما في ذلك الالتزامات المترتبة على اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى… حتى لو لم تكن في صالح روسيا تماما.”

وكان نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بول سيلفا قال يوم الأربعاء إن روسيا نشرت صواريخ كروز تطلق من البر في انتهاك “لروح ومغزى” اتفاقية للحد من التسلح وهو ما يمثل تهديدا لحلف شمال الأطلسي

 

 

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