الشعيبي: الجهات الحكومية قطعت شوطاً نحو تطبيق (الحكومة الذكية)

صراحة – نواف العايد : أوضح المدير العام لبرنامج “يسر” المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي أن الجهات الحكومية في المملكة قطعت شوطاً للوصول إلى تطبيق الحكومة الذكية، مبيناً أن الوصول لهذا المفهوم يحتاج إلى تضافر جهود كافة تلك الجهات، وتحولها نحو تحقيق مفهوم الحكومة المتكاملة (Whole of government).

وأكد ضرورة تعاون الجهات الحكومية وصولاً إلى هذا المطلب، معللاً ذلك بوجود تفاوت في قدرات واستعدادات تلك الجهات ، مبيناً أن مفهوم الحكومة الذكية يحتاج الوصول إلى مستوى عال من النضج في استخدام عدد من المفاهيم مثل البيانات المفتوحة وتحليل البيانات، إلى جانب توفير الأمن الإلكتروني وتطبيقات الأجهزة الذكية، فضلاً عن تكامل العمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمستفيدين.

وأوضح الشعيبي في كلمة له أثناء إحدى جلسات النقاش التي شارك فيها (يسّر) ضمن فعاليات النسخة الرابعة من (معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات “كيتكوم 2017م”) الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 6-8 مارس الجاري , أن للقطاع الحكومي دور فعال في التقدم الحاصل في مسيرة الحكومة الإلكترونية بالمملكة سواء من خلال ما تنجزه الجهات الحكومية المختلفة أو من خلال الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية.

وبين المدير العام لبرنامج (يسّر) أن كل الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت وصول المملكة إلى المراتب الخمس الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.

يذكر أن البرنامج قد شارك في هذه المناسبة تلبية لدعوة وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر، وإلى جانب

جلسات النقاش شارك البرنامج بجناح خاص استعرض تطور مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنشاء مجموعة من المنظومات الخدمية الفعالة والتي أسهمت في دعم تقدم المملكة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها البرنامج للجهات الحكومية في المملكة.