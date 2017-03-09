هيئة الاتصالات: ترسية أول مشاريع النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.

وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن المشروع يتضمن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز، والقرى، والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام2020م.

وبين الدكتور الرويس أن المشروع يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140,000 مواطن ومقيم في (المراكز، والقرى، والهجر) التابعة لـ (13) محافظة تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي وحفر الباطن وقريه العليا) بالمنطقة الشرقية، وكذلك (القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل) بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية, مبينًا أن المشروع يعد المرحلة الأولى ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد تمكنت من إيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى المراكز، والقرى، والهجر النائية غير المربحة تجارياً من خلال مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الهادفة إلى توفير الخدمات الصوتية، وخدمات الإنترنت للأماكن النائية، حيث تجاوز مجموع التجمعات السكانية التي تمت خدمتها أكثر من (17 الف) تجمعاً سكانياً يسكنها اكثر من 4 مليون نسمة وذلك بنهاية العام 2016م.