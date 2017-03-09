محافظ الرس يزور مواطنا تبرع بجزء من كبده لمريضة

صراحة – خالد الحسين : زار محافظ الرس محمد بن عبد الله العساف مساء أمس المواطن سالم محمد السليمي بمنزله في بلدة القرين شمال الرس إثر تبرعه بـ70% من كبده لمريضة سعودية تعاني من تليف الكبد.

وأشاد محافظ الرس بهذا العمل الإنساني النبيل الذي قام به الشاب متمنياً أن يقتدي به الجميع ، وأن في ذلك أحياء لنفس مسلم ، مباركاً عمل السليمي وأن جزاءه الثواب والأجر من الله .وأكد العساف ضرورة توعية المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء والذي يُعنى به المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة وتُبذل فيه جهود كبيرة في ذلك،

وقال المتبرع سالم السليمي بهذه المناسبة( 28 ) سنة “: إنه تبرع للمواطنة أبرار بنت عبد الله الحربي ( 20 ) سنة ، كانت تعاني من تليف الكبد، وتم إجراء العملية بنجاح بفضل الله في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض قبل أكثر من أسبوعين، وعبر عن تقديره و امتنانه لزيارة المحافظ له ووصفها بالإنسانية وغير المستغربة وفيها دعم معنوي كبير له وللمتبرعين بالأعضاء.

عقب ذلك زار محافظ الرس مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقرين والتقى منسوبيها.