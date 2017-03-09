اتحاد رفع الأثقال يُنهي استعداداته لبرنامج أبرز لاعبي الاتحادات الرياضية بالمملكة

صراحة – نواف العايد : أنهى الاتحاد السعودي لرفع الأثقال استعداداته لخوض برنامج أبرز لاعبي الاتحادات الرياضية بالمملكة خلال الفترة المقبلة عقب المرحلة الأولى التي أقيمت في الدمام من إجراءات اختيار لاعبي النخبة لدخولهم رسمياً في البرنامج المُعد من قبل اللجنة الأولمبية السعودية .

وأفاد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي أن هذه الخطوة الاحترافية من اللجنة الأولمبية السعودية ستُحدث مزيداً من التقدم في مستوى الأداء للاعبين , مؤكداً أهمية التعاون والالتزام بقوانين البرنامج من أجل تحقيق أهدافه , بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية .

ونوه الحربي بتميز أداء اللاعبين في رفع الأثقال , ومقدرتهم على صناعة الانجازات القارية , والدولية , مُفيداً بأن اختيار لاعبي النخبة في هذا المجال الرياضي يزيد من رغبة اللاعبين في الوصول لمنصات التتويج لما يحتويه البرنامج من مميزات , وحوافز للمنجزين على المستوى القاري والدولي .

وقال: “سيتم تطبيق كافة معاير التدقيق في مستوى رصد التطور الفني للاعبين , والحصول على تقارير الأداء تحسيناً لجودة المخرجات , مشيراً إلى أن المملكة تجاوز طموحها البطولات الإقليمية , وأصبح الهدف هو التنافس على الذهب القاري , والعالمي , والأولمبي , وهو التحدي الأصعب والأجمل في ذات الوقت .

وخلُص رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال حديثه إلى أنه من خلال البنية التحتية الجيدة والدعم اللا محدود من الدولة , ووجود الإدارة الجيدة فنياً وإدارياً , فإن الإنجازات هي القطاف الذي يجب أن يتحقق كنتاج لتضافر الجهود , حيث يحدو الأمل جميع منسوبي اللعبة بتحقيق الأهداف الموضوعة , لافتاً إلى أن الباب مازال مفتوحاً أمام من يتميز , ويحافظ على مستوى التطوير في أدائه والتزامه بضوابط البرنامج , للحاق بركب رباعي النخبة .