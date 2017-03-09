جامعة نايف العربية تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م بـ(621) إصداراً علمياً

صراحة – فيصل القحطاني : تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب للعام 2017م الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في مركز معارض الرياض .

وتأتي مشاركة الجامعة في فعاليات هذا المعرض إدراكاً للدور المهم والكبير الذي يقوم به معرض الرياض الدولي للكتاب الذي أضحى من أكبر التظاهرات الثقافية على الصعيد العربي والإقليمي ومقصداً للأدباء والمتخصصين والمثقفين من مختلف الدول العربية.

وسيشتمل جناح الجامعة في المعرض على عرض لمطبوعات الجامعة وإصداراتها العلمية والإعلامية والتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية والتي بلغت أكثر من (621) إصداراً علمياً محكّماً أثرت المكتبة الأمنية العربية المتخصصة حيث أضحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أكبر ناشر للدراسات الأمنية عربياً وإقليمياً ، كما سيعرض الجناح مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين ، بوصف المكتبة الإلكترونية مكوناً أساسياً ورئيساً من مكونات التعليم الحديث إضافة إلى الأدلة والنشرات التعريفية والملصقات والدوريات الإعلامية، و أفلام وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات والظواهر الإجرامية المستحدثة والأمن الفكري ، وحقوق الإنسان ، ومكافحة الاتجار بالبشر والأمن النووي وغيرها .

كما أن مشاركة الجامعة في هذه المناشط الثقافية المهمة يأتي انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي والثقافة الأمنية ، حيث أولت الجامعة مجال النشر أهمية خاصة كأحد غايات الجامعة الأساسية من خلال (دار جامعة نايف للنشر) .

مما يذكر أن جناح الجامعة بمعرض الرياض سيقوم بتوزيع الدوريات الإعلامية للجامعة والأدلة التعريفية بمرافق الجامعة وتخصصاتها ومرافقها العلمية على زوارها، وكذا مجموعة من الإصدارات العلمية الثقافية المختارة تجسيداً للتوعية والتثقيف الذي تتبناه.