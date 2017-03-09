الصحة تدشن 4 مراكز للغسيل الكلوي بالرياض

صراحة – محمد المحسن : دشنت وزارة الصحة اليوم 4 مراكز للغسيل الكلوي بالرياض ، خلال الاحتفال الذي نظمته لتفعيل اليوم العالمي للكلى الموافق يوم التاسع من شهر مارس لعام 2017م تحت عنوان” السمنة وأمراض الكلى” .

وقالت الصحة :” إن الإحصائيات تشير إلى أنه مقابل كل مليون شخص يوجد 550 مريضاً بالفشل الكلوي، والحل لا يكمن في إنشاء المراكز الجديدة أو زيادة أجهزة الغسيل الكلوي، حيث أن نسبة 70% من مرضى الفشل الكلوي يحدث بسبب مرض السكري والضغط ويمكن أن يدخل التدخين في رفع النسبة” .

وأضافت “الصحة” أنه تم إطلاق سبع مبادرات رئيسية عبر مكتب التحول، ويكمن فيها الحل النهائي لأمراض الفشل الكلوي ، حيث أن المبادرة الرئيسية الأولى التي تساعد في التغلب على مرض الفشل الكلوي والكثير من الأمراض المزمنة هي تغيير نموذج الرعاية القائم حالياً في المملكة والذي يعتمد على علاج المرض فقط ،بينما النموذج الجديد يركز على الصحة، فيما تركز المبادرة الثانية على تعاون القطاع الخاص إنطلاقاً من رؤية 2030 لزيادة نسبة التوظيف وتحسين الأداء في القطاع الحكومي، والمبادرة الثالثة تتمثل في إنشاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتدخلات الصحة العامة وخاصة التغلب على السمنة والسكري والتخدين، إضافة إلى المشاركة المجتمعية.

وقد تم خلال تدشين المركز التواصل مع مرضى الغسيل الكلوي الذين يقومون بعمليات الغسيل الكلوي في المراكز الجديدة عبر الاتصال المرئي المباشر، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم لهم ، حيث عبر المرضى عن رضاهم التام عن مستوى الخدمات التي جنبتهم عناء التنقل لمواقع بعيدة عن مقار سكنهم.

يذكر أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في انتشار السمنة، وبالنسبة لمرض الفشل الكلوي فقد بلغ عدد المصابين وفق إحصائية عام 2015م (16897) مريضا، منهم (15560) يعالجون بالغسيل الدموي، وعدد (1307) مرضى يعالجون بالغسيل البروتيني، فيما بلغ عدد وحدات الغسيل الكلوي (213) مركزاً على مستوى المملكة، مجهزة بـ(6560) جهازا للغسيل الكلوي ، منها 52% تابعة للوزارة، ونسبة 22% تابعة لجهات صحية مختلفة، ونسبة 12% تابعة للقطاع الخاص، و14% تابعة لشركتي ديافروم ودافيتا .

وتأتي مراكز الغسيل الكلوي الأربعة التي تم تدشينها ضمن برنامج تأمين خدمات الغسيل الكلوي من قبل القطاع الخاص، وهي مركز الغسيل الكلوي في حي السويدي، ومركز البديعة في حي البديعة ، ومركز مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل في حي عكاظ، ومركز الغسيل الكلوي في محافظة الدوادمي، بطاقة استيعابية إجمالية (376) سريرا، كما يجري العمل حالياً على افتتاح مراكز الغسيل الكلوي في حي العزيزية، ومركز آخر في حي المعذر، ومركز الغسيل الكلوي في محافظة الخرج، ومركز في محافظة المجمعة ، ومركز في محافظة وادي الدواسر.