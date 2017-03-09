د.العيسى يدشن برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم

صراحة – خالد الحسين : دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم بالشراكة مع شركة تكافل الراجحي، متقدماً زملاءه في الوزارة بالتسجيل في البرنامج، كما أعلنت وزارة التعليم خلال حفل التدشين عن رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني للراغبين بالاستفادة من التأمين.

وأوضح المشرف العام على المبادرات النوعية في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة التعليم، الذين هم على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم من الاستفادة من خدمات التأمين الصحي “الاختياري” الخاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي وبخدمات طبية خاصة لمنسوبي التعليم، وتقوم على رعاية صحية نوعية لمنسوبي الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية المناسبة بأسعار منافسة.

وأضاف أن وزارة التعليم وشركة التأمين والشركة الوسيط سيكون على كل منها التزامات محددة نصت عليها وثيقة عقد التأمين، فالوزارة عليها التزامات تجاه هذا المشروع، من خلال متابعة وتقويم وثيقة التأمين الصحي و قياس أداء الشركات وقدرتها على حل مشاكل منسوبي التعليم المؤمن عليهم، وكذلك متابعة نسبة الشكاوى التي تم حلها، والمشكلات التي لازالت عالقة ودعم عمليات حلها من خلال الشركة الوسيط، مشيراً إلى أن شركة الخليج لوساطة التأمين ستكون داعمة من خلال زيارات ميدانية، وتنفيذ دورات تثقيفية وتعريفية بالمشروع في جميع إدارات التعليم، ودورها في متابعة القضايا العالقة لدى شركة التأمين والشكاوى، وهو دور تكاملي مع الوزارة وستكون جميعها قادرة على تحقيق الهدف من مشروع التأمين، كما أن

الوزارة تدعم عمل شركة التأمين من خلال تنظيم عمليات الاستقطاع والحذف والإضافة والإلغاء وتلقي التقارير الشهرية والسنوية عن الوثيقة التأمينية، ودراسة أبرز المعوقات التي تواجه المؤمن عليهم والعمل على حلها بالتعاون مع الشركة الوسيط وشركة التأمين.

وذكر أن الحد الذي يتحمله المستفيد في فئات التأمين سوف يسهم في تحقيق الغرض الرئيس لهذه الوثيقة، حيث يقوم المؤمن عليه بدفع مبلغ بسيط عند تلقي الخدمة العلاجية في العيادات الخارجية حسب ما هو منصوص عليه في جدول الوثيقة (20% بحد أقصى 100 ريال لجميع الفئات ماعدا الفئة الماسية 10% بحد أقصى 50 ريال)، عدا الحالات الطارئة والتنويم.

ولفت إلى أن بنود الاتفاقية تضمنت عدم الإفصاح الطبي للمستفيد في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء سريان وثيقة التأمين، وتعد لائحة مجلس الضمان الصحي هي المصدر الرئيس لتنظيم وثيقة التأمين الصحي للتعليم، كما سيتم تفعيل الوثيقة التأمينية للمستفيدين ابتداء من الأول من شعبان المقبل لمن يسجل قبل تاريخ 25 من شهر رجب.

وعن آلية حساب الاقتطاع، قال قران: “الأعضاء الذين سيتم تسجيلهم في بداية الوثيقة عند فتح باب التسجيل سيتم الاقتطاع من رواتبهم قسطين تخص الشهرين الأول والثاني من التأمين وذلك في الشهر السابق لبداية التأمين على أن تتم تغطيته الطبية مع بداية الشهر التالي، أما بخصوص الراغبين في الانضمام للوثيقة في الشهور التالية فسيتم فتح باب التسجيل مباشرة حتى تاريخ 25 من الشهر، ويتم بدء التأمين في بداية الشهر الذي يليه مباشرة على أن يتم استقطاع قسطين في أول شهر للتأمين وذلك في نهاية نفس الشهر”، وسوف يستلم المؤمن مشهداً عبر البريد الإلكتروني يفيد بتفعيل وثيقته، وستصله بطاقة التأمين لمقر عمله أو عنوان بريده الشخصي عبر شركة فيدكس، والتي تم التعاقد معها لهذا الغرض.

وبين أنه يمكن للمؤمن له تلقي الخدمة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة الصحية المحددة له في الحالات الطارئة فقط.

وأوضح قران أن التعليمات الخاصة بالتسجيل في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي وزارة التعليم تركز على الالتزام بالدخول على بوابة وزارة التعليم لقراءة مزيد من الشروط وبنود الوثيقة، كما أنه في حال طي قيد الموظف أو رغبته في التقدم بطلب أي إجازة بدون راتب لن يتم قبول الطلب إلا بعد تسوية مستحقات التأمين حسب ما ورد في بنود وشروط وثيقة التأمين.