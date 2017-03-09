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9 مارس, 2017   2737

خادم الحرمين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الهجوم الإرهابي على المستشفى العسكري في كابل

2017-03-09_163947

صراحة – نواف العايد : أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية أعرب فيه عن عزائه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في المستشفى العسكري في كابل.
وسأل الملك المفدى، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
وعبر فخامة رئيس جمهورية أفغانستان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

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