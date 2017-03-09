السماح لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بإصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

صراحة – فيصل القحطاني : سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وإصدار وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم :” إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 10 / 4 / 1438هـ الموافق 8 / 1 / 2017م المتضمن منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من قبول مكتتبي تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة ابتداءً من تاريخ 11 / 4 / 1438هـ الموافق 9 / 1 / 2017م، تعلن المؤسسة أنها قررت السماح لشركة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات ابتداء من يوم الأحد 13 / 6 / 1438هـ الموافق 12 / 3 / 2017م وذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية وبالتطوير المستمر لنظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء”.