ضبط شركة تورد معقمات ومنظفات مغشوشة إلى عدة مستشفيات بالمملكة

صراحة – محمد المحسن : ضبطت لجان التفتيش في وزارتي الصحة والتجارة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، شركة تورد معقمات ومنظفات مغشوشة يتم توريدها إلى عدة مستشفيات.

وثبت بعد التحريات التي تقوم بها الصحة والبلاغات الواردة لها من أحد المواطنين وجود ملاحظات على الشركة في تنفيذ مشاريع التنظيف والصيانة، وبناءً عليه قامت “الصحة” بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في عملية ضبط المستودع وإغلاقه، وضبط المخالفين ومصادرة المواد المغشوشة.

وأكدت وزارة الصحة أن سلامة المرضى ومنسوبيها في مرافقها الصحية هي من أولوياتها، وأنها لن تتوان في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، مضيفةً أنها لن تتوقف عن جولاتها السرية وملاحقة كل من يحاول الإضرار بالمواطنين أو المقيمين والمرضى والمنشآت الصحية أو يخالف الأنظمة الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة دأبت خلال الفترة الماضية على تفعيل سلامة المرضى ومكافحة العدوى بشكل كبير حيث قامت الصحة بوضع مؤشرات أداء لقياس مدى تطبيق منشآتها للاشتراطات اللازمة التي تضمن سلامة المرضى.