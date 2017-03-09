أخضر الكاراتيه يشارك في البطولة الدولية المفتوحة بأذربيجان

صراحة – محمد المحسن : غادرت ظهر اليوم بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه إلى جمهورية أذربيجان استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الثامنة المفتوحة للكاراتيه للناشئين والشباب في العاصمة باكو التي تستمر لمدة أربعة أيام .

‎ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس الادارة عبدالمطلب البرقاوي وتضم 27 لاعباً تم اختيارهم من المدربين عمر بوقرصين و محمد عبدالرحمن ومصطفى العتال وهم : ” منصور مبارك ، فرج الناشري ، محمد المالكي ، نواف المالكي ، يوسف نايته ، أنس باشا ، نايف الكريع ، أحمد السرحاني ، معتز الحربي ، علي الشهري ، عمر الظاهر ، سلطان الظاهري ، مشاري الزعبي ، محمد آل حليل ، محمد النفيعي ، علي الفريح ، محمد العسيري ، عماد هزازي ، عمر العازمي ، فيصل العتيبي ، سند سفياني ، عمار حلمي ، احمد الغامدي ، عبدالعزيز العيسى ، محمد مغفوري ، محمد البرقاوي ” ويرافق البعثة الحكمين علي الشهري وطلال العتيبي.