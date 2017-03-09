قبول استئناف الهلال ونقض قرار لجنة الانضباط بإيقاف نواف العابد

صراحة – نواف العايد : قبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف نادي الهلال نيابة عن اللاعب / نواف العابد شكلاً وموضوعاً.

وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم أنها نقضت قرار لجنة الانضباط رقم (162/ ل ض/1437) وتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م والقاضي بإيقاف اللاعب/ نواف العابد لمباراتين رسميتين وبغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.

وقالت اللجنة : إن ما ذكر في بيان لجنة الانضباط الذي استند في إيقاع العقوبة على اللاعب إلى نص المادة 54 من لائحة الانضباط والتي نصت على تحقق العقوبة في حال استثارة الجماهير، غير صحيح “, مشيرةً إلى أن جماهير نادي الاتحاد لم تقم برمي علب المياه نتيجة لقيام اللاعب بالاحتفال بطريقة استفزازية الموجبة للعقوبة الانضباطية، بل إنها كانت مستمرة قبل قيام اللاعب بالاحتفال، ولم يقم القرار المستأنف ضده بتقديم التسبيب الواضح بتأثير قيام اللاعب بالاحتفال – بطريقة استفزازية حسب تقدير لجنة الانضباط- للنتيجة الموجبة للعقوبة الانضباطية بنص المادة (54) أي استثارة الجمهور، حيث كان من البين أن الجماهير الاتحادية كانت مثارة جداً وبتصرفات غير مقبولة، ونظراً لاستناد القرار المستأنف ضده في إيقاع العقوبة إلى نص هذه المادة فقط، وخطأ القرار في تقرير التسبيب السليم للعقوبة بتفريد النتيجة المرتبطة بفعل اللاعب، فإن اللجنة ترى قصور القرار واشتماله على أحد العيوب التي تحتم نقضه وذلك لغياب السبب الذي استند إليه إيقاع العقوبة على اللاعب , وبالتالي رفع الإيقاف عن اللاعب نواف العابد، واعتباره قراراً نهائيا واجب النفاذ ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.