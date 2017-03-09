الاتصالات السعودية واحتفالية خاصة بنهائي كأس ولي العهد بأوبريت “أمن وأمان”

صراحة – نواف العايد : تحتفل شركة الاتصالات السعودية STC الراعي الشامل للكرة السعودية في العرس الرياضي الكبير نهائي كاس ولي العهد الذي سيجمع النصر بالاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال تقديم أوبريت (أمن وأمان) غناء الفنان عبدالمجيد عبدالله وألحان سهم وكلمات الشاعر حسين اليامي ويحكي الاوبريت قصة بطولة لرجال الداخلية والعمل الكبير الذي يقومون به للمحافظة على الأمن بعد توفيق الله، كما ستقدم STC تيفو مشترك بين جماهير نادي النصر والاتحاد بعبارة (كلنا للوطن) اضافة الى عروض يشارك فيها فوق 400 رجل أمن الى جانب حضور وابراز لأبناء الشهداء من خلال هذه المناسبة، وقد اعتادت شركة الاتصالات السعودية الراعي الشامل للكرة السعودية ان تستغل المناسبات الرياضية الكبرى لإيصال العديد من الرسائل الوطنية.

من جهة أخرى سلمت STC المشجع سعود العنزي والمشجع مطر الشيباني الكرة التي لُعب بها ووصل من خلالها فريق النصر والاتحاد الى نهائي كاس ولي العهد، وذلك بعد فوزهما على الهلال والاهلي من خلال المسابقة التي طرحتها STC عبر حسابها في تويتر عندما تم تصوير الكرة التي لعب بها النصر والاتحاد مباريات قبل النهائي في استاد الملك فهد الدولي بالرياض واستاد الملك عبدالله الدولي بجدة ومنح المتابعين من خلالها فرصة الفوز بالكرة الموقعة من أعضاء الفرق الاربعة عن طريق عمل رتويت للتغريدة التي كانت تحتوي على صورة الكرة، كما منحت الاتصالات السعودية كل من العنزي والشيباني تذكرتين منصة لكل منهما لحضور المباراة النهائية، وقام المهندس حسين اليامي مدير ادارة الرعايات الرياضية بالاتصالات السعودية بتسليمها لهم.

وقد عبر المشجع الاتحادي مطر الشيباني فور استلامه للكره من المهندس اليامي عن سعادته لاحتفاظه بذكريات من هذا النوع وكرة تحمل تواقيع نجوم الاتحاد، ومن جانبه قال المشجع النصراوي سعود العنزي هذه الكرة اغلى هدية رياضية حصلت عليها كيف لا وهي تضم تواقيع لاعبين النصر بعد تجاوزهم الهلال، مؤكدا على انه سيحتفظ بالكرة في رف خاص داخل المجلس الذي يستقبل فيه ضيوفه