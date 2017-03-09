أمانة منطقة تبوك تصدر أول رخصة مهنية فورية إلكترونية عبر ” بوابة بلدي “

صراحة – فيصل القحطاني : أصدرت أمانة منطقة تبوك أول رخصة مهنية فورية إلكترونية عبر ” بوابة بلدي ” وذلك بحضور أمين منطقة تبوك الأستاذ/ نايف بن سعيدان ، ومدراء الإدارات ذات العلاقة في الأمانة والمواطن المستفيد من الخدمة / موسى العنزي .. وهنأ أمين منطقة تبوك المواطن المستفيد بحصوله على أول رخصة مهنية فورية إلكترونية عبر “بوابة بلدي ” مبيناً بأن هذه الخدمة تأتي في إطار برنامج التحول البلدي الذي دشنه معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ – سلمه الله – قبل عدة أشهر المنبثق من البرنامج الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 ، وذلك ضمن خطوات عملية وحثيثة تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وبتوجيه ومتابعة من قبل معالي الوزير لتطوير مستوى الخدمات البلدية والإرتقاء بها لتحقيق تطلعات المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات.

وفي ختام حديثه وجه شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على مايوليه من اهتمام مباشر لتطوير العمل البلدي في كافة مجالاته وتقديم مافيه خدمة وراحة المستفيد من الخدمات البلدية ..

وفي شأن متصل قال مدير مركز المعلومات والحاسب الآلي بأمانة منطقة تبوك المهندس / خالد الزهراني بأن خدمة إطلاق الرخص الفورية الإلكترونية عبر ” بوابة بلدي ” هي خدمة تتيح للمواطنين اصدار الرخص المحلات التجارية بطريقة إلكترونية وفورية بعد توفير جميع المتطلبات اللازمة .. مبيناً بأن الخدمة تتيح إصدار الترخيص لأكثر من ٢٥٠ نشاطاً تجارياً وأن الأمانة تواصل جهودها لتقديم أفضل وأسرع الخدمات حيال إستخراج الرخص المهنية و رخص المباني وتجديدها عبر “بوابة بلدي”