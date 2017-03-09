بلدية محافظة الخبر تنفذ مشاريع تطويرية في حي الثقبة

صراحة – خالد الحسين : قامت بلدية محافظة الخبر في الفترة الماضية بتنفيذ مشاريع تطويرية بحي الثقبة على مستوى البنية التحتية في جميع المرافق، يأتي ذلك ضمن المشاريع البلدية التي تنفذها في محافظة الخبر في جميع أحيائها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن ما يتم من مشاريع تطويرية في حي الثقبة يتم بالتوازن مع كافة أحياء الخبر الأخرى ففي مجال تطوير البنية التحتية والشوارع قامت بلدية الخبر خلال السنوات الست الماضية بتطوير عدد كبير من الشوارع منها شارع 15، و 20، و 25، وشارع مكة والرياض، والشارع الرابع، وشوارع ينبع وجدة والمدينة في المنطقة المركزية، كما تم مؤخرا الانتهاء من تطوير وكشط وسفلتة وأرصفة بحي الثقبة في الجزء المحصور ما بين شارع 15 و شارع 20، وشوارع بريدة وعنيزة وحائل شاملة استحداث مواقف خاصة للسيارات.

وأضاف أنه تم إعادة التأهيل وتنظيم الشوارع واعادة سفلتتها بالكامل وانشاء مواقف مخصصة للسيارات وأرصفة جانبية ومواقع خاصة لحاويات النفايات وإنارة جديدة وإعادة تمديد شبكات الري وزراعة الأجزاء المخصصة للزراعة وتركيب شبكة لتصريف مياه الأمطار في جميع المواقع التي تم تطويرها كما قامت البلدية بمشاريع إحلال إنارة جديدة في أجزاء كبيرة من الثقبة منها الجزء الواقع ما بين شارعي الرياض ومكة، والجزء المحصور ما بين شارعي 15 و 20، وكذلك المنطقة المركزية، وكافة الشوارع الرئيسية .

وفيما يخص جانب التجميل أشار الملا الى أن بلدية محافظة الخبر قامت بإنشاء ثلاث حدائق عامة لسكان حي الثقبة وهم حديقة الربيع، بمساحة تبلغ 7440م2، وحديقة السوسن بمساحة تبلغ 3169.12 م2، وحديقة القرنفل بمساحة تبلغ 2464 م2، إضافة الى تطوير عدد مثلثين بالثقبة يضم أحدهما ألعاب اطفال ومقاعد للجلوس، ومن جانبه يعزز إيجاد متنفسات جديدة لسكان الحي بالإضافة الى إنشاء مبنى سوق النساء الشعبي بحي الثقبة والذي يعد واحدا من المشاريع التي قامت البلدية بتنفيذه وفي ضوء ما تقدم يتضح أن هناك جهودا تبذل من قبل بلدية محافظة الخبر في تطوير حي الثقبة بمحافظة الخبر.