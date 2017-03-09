تمور الجوف يعلن عن رؤساء اللجان التنظيمية لمهرجان التمور الرابع

صراحة – فيصل القحطاني : أعلن رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان تمور الجوف الرابع رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المحمد رؤساء اللجان التنظيمية لمهرجان التمور بنسخته الرابعة سائلا الله لهم التوفيق والنجاح مع فرق العمل المشكلة والعمل ضمن المهام المحددة لكل لجنة حيث تم وضع المهام وتنقيحها وترتيبها بإشراف مباشر من سعادة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان رئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الخميس الموافق 10 جمادى الآخرة 1438 في مدينة التمور بحضور عدد من الإعلاميين و الصحفيين و المزارعين حيث أكد المحمد على أهمية التنظيم في عمل اللجان ووصل عددها إلى 10 لجان تحت إشراف المشرف العام محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورعاية كريمة من سمو أمير الجوف.

واللجان هي :

رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المحمد .

نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان رئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم.

المهندس عماد بن سماح الفهيقي رئيس لجنة العلاقات العامة .

الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن رئيس اللجنة الإعلامية .

الأستاذ محمد بن سطم العبدالله رئيس اللجنة المالية .

الأستاذ محمد بن مختار العلي رئيس لجنة الفعاليات .

الأستاذ وليد بن صالح النعمان رئيس لجنة المعارض .

الأستاذ فهد بن الحميدي البراك رئيس لجنة الخدمات .

الدكتور أحمد بن حمدان الهريويل رئيس لجنة فرز العينات وضبط الجودة .

الأستاذ سليمان بن حمدان الزارع رئيس لجنة التقييم النهائي .

الأستاذ فايز بن فرحان الشراري رئيس لجنة الأمن و السلامة .

الأستاذ شريف بن مرعي العرجان رئيس لجنة السكرتارية والتنسيق و المتابعة .

وتمنى المحمد لجميع اللجان التوفيق وبذل الجهود في سبيل إنجاح المهرجان من خلال استشعار المسؤلية والتنسيق والتنظيم مع فريق العمل لينطلق المهرجان في غرة رجب 1438 برؤية جديدة مختلفة تنعكس إيجابا على تسويق تمور الجوف بشكل احترافي ومنظم .