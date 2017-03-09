أمانة الشرقية : تطلق برنامج “للإبداع صورة” في الواجهة البحرية بالدمام

صراحة – محمد المحسن : تطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية فعاليات برنامج (للإبداع صورة) والذي يعتبر ضمن مبادرة نقوش الشرقية والذي دشنه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقة الشرقية، يوم غد الجمعة الموافق (١١جمادى الآخر)، لمدة يومين، وذلك في منتزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الواجهة البحرية بالدمام، ضمن أنشطة مبادرة نقوش الشرقية، وبمشاركة أكثر من ٣٠ فنان تشكيلي.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في (تصريح صحافي) : أن أمانة المنطقة الشرقية تنفذ مساء غد الجمعة ولمدة يومين متتالين، فعاليات الرسم والفن التشكيلي في منتزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز الواقع في الواجهة البحرية بمدينة الدمام، تحت مسمى (للإبداع صورة)، وذلك ضمن فعاليات مبادرة نقوش الشرقية، التي أطلقها مؤخرا مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن البرنامج جاء امتدادا لمفهوم مبادرة نقوش الشرقية التي تنص على كونه تأصيلا للثقافة ورابط للفنون والجمال في المنطقة.

وأضاف الصفيان : وجهت أمانة المنطقة الشرقية، دعوة لأكثر من ٣٠ فنان تشكيلي، لتفعيل البرنامج، ورسم لوحات تعنى بالبيئة وتراث المنطقة، كما تم تجهيز كافة المواد والأدوات الفنية لمشاركة الاطفال وممارسة الرسم الحر، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتكوين لوحات فنية جمالية، تربط التراث بالحاضر، على كورنيش الدمام، بالإضافة إلى تفعيل دور أفراد المجتمع في تزيين المرافق العامة، مؤكدا مساهمة هذا البرنامج في تحقيق هدف مبادرة نقوش الشرقية في جعل ميادين المنطقة الشرقية وغيرها من الاماكن العامة اكثر جمالا بالنقوش والرسوم التشكيلية الجمالية.