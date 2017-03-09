الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات الجامعيين للتقدم على شغل (6930) وظيفة صحية

صراحة – نواف العايد : دعت وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة

أو خارجها ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 1-6-1438هـ.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (6930 ) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) .

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع الوزارة الالكتروني www.mcs.gov.sa .