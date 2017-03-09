المرور : بوابتان لسيارات الزوار وبوابة لسيارات الأجرة بمعرض الرياض للكتاب

صراحة – فيصل القحطاني : أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض أنها أنهت جميع استعداداتها الخاصة بتنظيم حركة دخول وخروج زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، وفق خطط أعدت مسبقاً، مبينة أن الإدارة سخرت الإمكانات التقنية والبشرية بهدف تأمين سلامة الزوار.

وقال المسؤول عن تنظيم الحركة المرورية في الرياض الرائد خالد الفيفي: “أجرينا جميع الاستعدادات الخاصة للزحام المتوقع في معرض الرياض الدولي للكتاب، وسيكون هناك تنظيمات لدخول وخروج الزوار، إضافة إلى الباصات التي تنقلهم، وكذلك سيارات الأجرة.

وبيّن أن النقل الترددي عبر الباصات في الجهة الشرقية والجنوبية من معرض الكتاب سينقل الزوار عبر البوابة رقم 1، مشيراً إلى تخصيص البوابة رقم 2 لدخول سيارات الأجرة والشركات المتعاقدة مع معرض الكتاب , لافتا الانتباه إلى أن البوابتين رقم 3 و 4 خصصتا لدخول الزوار بسياراتهم الخاصة، فيما ستكون البوابة الشمالية لحاملي بطاقات الدعوة في اليوم الأول.