فريق طبي ينجح في استخراج سكين نافذ من فخذ طفلة بمستشفى أملج

صراحة – خالد الحسين : قالت (الصحة) إن فريقًا طبيًّا في مستشفى أملج بمنطقة تبوك تمكن من استخراج سكين حاد نافذ إلى الفخذ الأيمن لطفلة، نتجت عنه إصابة مع الدخول وأخرى عند الخروج بعمق 8 سم، وقد تم إخضاع الطفلة لعملية جراحية عاجلة؛ لتوسيع الجرح واستكشاف مدى الإصابة؛ حيث تم بحمد الله استخراج السكين، ومعالجة الإصابات الموجودة في هذه المنطقة، والسيطرة على النزيف، وإن حالة الطفلة الصحية جيدة ولله الحمد.

جدير بالذكر أن مستشفى أملج يعد من مستشفيات منطقة تبوك الحديثة سعة 100 سرير، وقد افتتح حديثًا، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية.