جراحة ناجحة تنقذ حياة ثلاثيني تعرض لحادث مروري

صراحة – نواف العايد : استطاع فريق طبي يضم أطباء الجراحة العامة، وجراحة الصدر، وجراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أطباء العناية المركزة بمستشفى الملك خالد في منطقة نجران إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا تعرض لحادث مروري تسبب في قطع للحبل الشوكي.

وكان المصاب قد حضر إلى طوارئ المستشفى إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث إصابات متعددة، مع نزيف داخل التجويف الصدري من الجهتين تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية، مع وجود كسر وخلع في العمود الفقري على مستوى الفقرتين الظهريتين السادسة والسابعة، مع وجود قطع كامل للحبل الشوكي في المنطقة أعلاه، وقد قام الفريق الطبي بإجراءات طبية أسهمت في استقرار الحالة العامة للمريض، ومن ثَمَّ تم إجراء عمل جراحي ناجح – بفضل الله – تضمن إعادة تثبيت العمود الفقري للمريض بواسطة أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وما زال المريض يواصل علاجه في قسم التنويم وحالته الصحية مستقرة، ويتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.