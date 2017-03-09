ميركل تدعو الى التهدئة لكنها تجدد انتقاداتها لتركيا

صراحة – وكالات: تعهدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل الخميس العمل من أجل التقارب مع تركيا في الازمة الدبلوماسية التي يشهدها البلدان لكنها شددت على ضرورة احترام القيم الديموقراطية منددة بالاتهامات التركية بان برلين تعتمد نهجا يشبه ممارسات النازية.

وشهد الاسبوع تصعيدا دبلوماسيا إثر إلغاء سلطات محلية ألمانية تجمعات مؤدية للرئيس التركي كان سيحضرها وزراء اتراك تمهيدا للاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/ابريل حول توسيع صلاحيات رجب طيب اردوغان.

وقالت ميركل في خطاب امام النواب الالمان “في هذا الوضع الصعب لا يمكن ان يكون من مصلحتنا الجيوسياسية في مجال السياسة الخارجية والامنية، ان نترك تركيا الشريكة في حلف شمال الاطلسي، تبتعد اكثر”.

الاربعاء، ذكر وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال ب”الصداقة” بين البلدين في مسعى لنزع فتيل الازمة لكن بدون ان يلقى ترحيبا من أنقرة التي تعتبر برلين مسؤولة عن التوتر الحالي في العلاقات بين البلدين.

ويقيم نحو ثلاثة ملايين تركي في المانيا.

وشددت ميركل على أنها لن تقوم بأي تنازل حول الدفاع عن القيم الديموقراطية.

وبرز التوتر بين البلدين بعد محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو الماضي والانتقادات التي وجهتها ألمانيا لعمليات التطهير التي تلته بحق المعارضة التركية، وهو ما رفضته أنقرة.

وأكدت المستشارة أن المحادثات مع تركيا تتم على “أساس مبادئنا اي حرية الرأي والاعلام والتعبير والتجمع”.