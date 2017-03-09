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9 مارس, 2017   2415

الولايات المتحدة تعتزم نشر قوات إضافية في أفغانستان

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صراحة – وكالات : أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل أن بلاده تنوي نشر قوات إضافية في أفغانستان، ضمن استراتيجيتها الجديدة لتحقيق مهمتها هناك.

ونقلت وكالة “رويترز”، الخميس 9 مارس/آذار، عن فوتيل قوله إن “ضمان تقديم الولايات المتحدة المشورات للعسكريين الأفغان وتدريبهم بشكل فعال سيتطلب مرابطة قوات إضافية”.

يذكر أن بعثة الناتو الجديدة “الدعم الحازم” منتشرة في أفغانستان منذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2015. ووفقا للاتفاق بين الناتو وأفغانستان، ينتشر في البلاد زهاء 12 ألف عسكري يقومون بتدريب الأجهزة الأمنية الأفغانية وتقديم الخدمات الاستشارية لها.

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