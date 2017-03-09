رئيس وزراء الجزائرى يؤكد سلامة صحة بوتفليقة

صراحة – وكالات : أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال يوم الخميس 9 مارس/آذار، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في “أحسن ما يرام”، وذلك بعد أن تزايد التكهنات حول وضعه الصحي.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده في أثناء زيارته إلى تونس يوم الخميس، قال سلال إن الرئيس بوتفليقة “يسلم عليكم وهو في أحسن ما يرام”.

وهو أول تصريح جزائري رسمي منذ أن أعلنت الرئاسة الجزائرية في 20 فبراير/شباط، إرجاء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى الجزائر بسبب إصابة الرئيس بـ “التهاب حاد للشعب الهوائية”.

وكان الرئيس الجزائري قد أصيب في أبريل/نسيان عام 2013 بجلطة دماغية أثرت فى قدرته على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.

واحتفل الرئيس الجزائري في 2 مارس/آذار الجاري بعيد ميلاده الثمانين، وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير شؤون البلاد بعد أشهر عدة لم يظهر فيها في وسيلة إعلامية او في مناسبة علنية.

وزار رئيس الوزراء الجزائري يوم الخميس 9 مارس/آذار تونس، حيث التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتم توقيع عدة اتفاقات بين البلدين في مجالات الأمن والثقافة خلال زيارته.