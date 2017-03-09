القبض على أحد قائدي الدراجات المعتدين على رجل الأمن بجدة والبحث عن أحد المشاركين في الاعتداء

صراحة – واس : صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي بأنه إلحاقاً للتصريح المعلن عن القبض على (5) خمسة من المطلوبين في الاعتداء الذي تعرض له رجلي أمن مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ، أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة جدة بعملها ضمن حملة أمنية لضبط المخالفين بمنطقة كورنيش جدة، واستمرار تعقب (2) من المشاركين في ذلك الاعتداء ، فقد تم بتوفيق الله القبض على المطلوب وجدي ناصر علي باصبرين ، (يمني الجنسية) يبلغ من العمر 24 سنة.

ودعا الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة المطلوب في هذه القضية أكرم بروفه (تشادي الجنسية) إلى المسارعة بتسليم نفسه، محذراً من التستر عليه أو إيوائه أو التعامل معه، كما أهاب بكل من تتوفر لديه معلومات عنه سرعة الإبلاغ عنها على الرقم (911). والله ولي التوفيق .