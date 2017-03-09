أمين منطقة حائل يفتتح معرض ” الحدائق وعمارة البيئة ” بنسخته الخامسة

صراحة – حائل : افتتح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس اليوم معرض ” الحدائق وعمارة البيئة ” بنسخته الخامسة بمناسبة أسبوع زراعة الشجرة الأربعين تحت شعار ” الشجرة حياتنا ” , وذلك بالجزء الجنوبي لمنتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن الواقع في حي المنتزه الغربي .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة رئيس معرض الحدائق وعمارة البيئة المهندس نايف بن إبراهيم السليمان أن المعرض الذي يستمر لمدة ١٠ أيام أقيم على مساحة تقدر بـ ١٥ ألف متر مربع تم تجهيزه بالإنارة والمسطحات الخضراء , مبيناً أن المعرض يضم 1٧ مشاركا من شركات ومؤسسات ومشاتل مختصة في مجال الزراعة , كما يحوي سجادة من الزهور من إنتاج مشتل الأمانة بطول ٢٥ م وعرض ١٠ أمتار مزينه بأكثر من ٥٠ ألف زهرة مختلفة الألوان صممت لتحمل هوية أمانة منطقة حائل الجديدة.

وأضاف المهندس السليمان أنه تم اختيار هذا التوقيت لأنه بداية فصل الربيع ومناسبة هذه الأيام للزراعة وغرس النباتات بسب اعتدال الأجواء ودرجات الحرارة مفيداً أن المعرض يفتح أبوابة على فترتين صباحية خصصت للرجال وطلاب المدارس وفترة مسائية مخصصه للعائلات .