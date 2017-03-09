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9 مارس, 20171035
رئاسة الحرمين تدعم منسوبيها بدورات فن الإعلام الجديد
صراحة – الرياض : بالشراكة بين أكاديمية المسجد الحرام وإدارة الأمن الفكري، تنطلق دورة الإعلام الجديد وأثره على الأمن الفكري الاثنين المقبل، وذلك بهدف رفع الوعي الأمني فكريا بما يتناسب مع الإعلام الجديد بأنواعه.
صرح بذلك مدير أكاديمية المسجد الحرام الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، والذي أكد أن هذه الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، تأتي في إطار تثقيف منسوبي الرئاسة فكريا، وتنمية قدراتهم في استخدام الإعلام الجديد وفق رؤية جديدة وسليمة، ومتطورة، انطلاقا من توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الاهتمام بتطوير العمل وفي سياق تنمية الوعي الأمني لكافة منسوبي الرئاسة ورفعه لأعلى المستويات.
يذكر أن الدورة تبتدأ نشاطها الإعلامي يوم الاثنين: ١٤-٦-١٤٣٨هـ، وتختم أعمالها الأربعاء: ١٦-٦-١٤٣٨ هـ ، ويحاضر فيها المحامي محمد بن زارع القرني.