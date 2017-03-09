الرئيس اليمني: لا تراجع عن تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ‏الانقلابيين ‏

صراحة – واس : أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات القتالية لتحرير المحافظات التي لا زالت تحت نفوذ الانقلابيين لن تتوقف.
وقال هادي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما اليوم برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظ صنعاء عبدالقوي شريف إن تطهير بقية المحافظات من الميليشيا الانقلابية أمر لا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس اليمني اطلع خلال الاتصالين على مستجدات الأوضاع العسكرية في الميدان والانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ضد الانقلابيين وخاصة في جبهة نهم.
وأشاد هادي بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية والتي تكللت اليوم بتطهير مواقع جديدة في مديرية نهم، مشدداً على اتباع خطط عسكرية تواكب المتغيرات على الميدان بما يضمن الاستمرار في تحقيق الانتصارات والاستعداد لما بعد محافظة الجوف.
كما أكد الرئيس اليمني على أن ” التاريخ لن يرحم المتآمرين على الوطن وأن زمن تزييف الحقائق قد انتهى وأن استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار هو ما يجب على الجميع التضحية من أجله للعيش في ظل دولة اتحادية يسودها النظام والقانون والعدل والمساواة”.