الرئيس اليمني: لا تراجع عن تحرير المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة ‏الانقلابيين ‏

صراحة – واس : أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العمليات القتالية لتحرير المحافظات التي لا ‏زالت تحت نفوذ الانقلابيين لن تتوقف.‏

وقال هادي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما اليوم برئيس هيئة الأركان العامة اللواء ‏الركن محمد علي المقدشي ومحافظ صنعاء عبدالقوي شريف إن تطهير بقية المحافظات من ‏الميليشيا الانقلابية أمر لا رجعة عنه مهما كانت التضحيات.‏

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس اليمني اطلع خلال الاتصالين على مستجدات الأوضاع العسكرية في الميدان ‏والانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ضد ‏الانقلابيين وخاصة في جبهة نهم.

وأشاد هادي بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية والتي تكللت اليوم ‏بتطهير مواقع جديدة في مديرية نهم، مشدداً على اتباع خطط عسكرية تواكب المتغيرات على ‏الميدان بما يضمن الاستمرار في تحقيق الانتصارات والاستعداد لما بعد محافظة الجوف.‏

كما أكد الرئيس اليمني على أن ” التاريخ لن يرحم المتآمرين على الوطن وأن زمن ‏تزييف الحقائق قد انتهى وأن استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار هو ما يجب ‏على الجميع التضحية من أجله للعيش في ظل دولة اتحادية يسودها النظام والقانون والعدل ‏والمساواة”.‏